Сильный ветер снес крышу детской больницы в Магадане
Ветер снес крышу детской больницы в Магадане. Об этом рассказал министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько.
«Сильным ветром с метелью с детской инфекционной больницы унесло крышу», - написал глава Минздрава в Telegram-канале.
Как пояснил Витько, на крыше проводился капитальный ремонт кровли, предположительно, листы металла не были надежно закреплены и разлетелись. Министр подчеркнул, что рабочие и их руководство находятся на объекте и собирают листы.
Ранее в Таганроге крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий оказалась разрушена из-за атаки БПЛА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог рассказал, как сыграть в «Тайного Санту» и никого не обидеть
- Сильный ветер снес крышу детской больницы в Магадане
- В Севастополе национализировали имущество 11 организаций, помогавших Киеву
- Итальянцы - первые? Торговые центры назвали условия для возвращения Gucci и Prada
- Лариса Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры
- Театр Вахтангова разнес идею Останиной о бесплатных билетах в театр
- В Кировской области попал в ДТП автобус с юными хоккеистами
- ЦБ снимает ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран
- Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии россиян
- Достигли дна: Рынок грузоперевозок лишится игроков в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru