Сильный ветер снес крышу детской больницы в Магадане

Ветер снес крышу детской больницы в Магадане. Об этом рассказал министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько.

«Сильным ветром с метелью с детской инфекционной больницы унесло крышу», - написал глава Минздрава в Telegram-канале.

Как пояснил Витько, на крыше проводился капитальный ремонт кровли, предположительно, листы металла не были надежно закреплены и разлетелись. Министр подчеркнул, что рабочие и их руководство находятся на объекте и собирают листы.

Ранее в Таганроге крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий оказалась разрушена из-за атаки БПЛА.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
