Человек всегда расстраивается не потому, что ему подарили нежеланный подарок, а потому что он сам там нафантазировал о том, что ему нужно дарить, заявил НСН кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Получившая большую популярность в России игра «Тайный Санта» может спровоцировать или частично усугубить проблемы между коллегами, предупредила в беседе с «Абзацем» психолог Александра Миллер. Эксперт объяснила, что порой это развлечение может служить раздражителем, если человека обязывают выбирать подарок тому, с кем он поддерживает исключительно рабочие отношения. Необходимость тратить свободное время на покупку презента способна приводить к осознанию, что личные границы дарителя были нарушены. Ценовой лимит – лишь видимость равенства. Всегда будут подарки, сделанные с душой, и подарки «для галочки».