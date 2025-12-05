Психолог рассказал, как сыграть в «Тайного Санту» и никого не обидеть
Нет смысла ставить в коллективе цель, что все сотрудники должны дружить, заявил в беседе с НСН кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Человек всегда расстраивается не потому, что ему подарили нежеланный подарок, а потому что он сам там нафантазировал о том, что ему нужно дарить, заявил НСН кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Получившая большую популярность в России игра «Тайный Санта» может спровоцировать или частично усугубить проблемы между коллегами, предупредила в беседе с «Абзацем» психолог Александра Миллер. Эксперт объяснила, что порой это развлечение может служить раздражителем, если человека обязывают выбирать подарок тому, с кем он поддерживает исключительно рабочие отношения. Необходимость тратить свободное время на покупку презента способна приводить к осознанию, что личные границы дарителя были нарушены. Ценовой лимит – лишь видимость равенства. Всегда будут подарки, сделанные с душой, и подарки «для галочки».
Хорс считает, что зумеры слишком много придают значения своему личному времени и личным границам.
«Когда я был молодой, лет 25-30 назад, это всё делалось с воодушевлением. Я, честно говоря, не помню каких-то нарушений личных границ, но сейчас публика другая. Тиктокеры, зумеры уж очень много придают значения своему личному времени, личным границам, которые не должны почему-то нарушаться. Можно дарить любые подарки. Человек всегда расстраивается не потому, что ему что-то подарили, а потому что он сам что-то там нафантазировал о том, что ему нужно дарить. Дед Мороз ведь тайный, всё равно никто не узнает, поэтому дарите подарки и не думайте, что кто-то там расстроился», - посоветовал психолог.
По его словам, нет смысла в том, чтобы в коллективе все дружили.
«Нет смысла ставить в коллективе цель, что все сотрудники должны дружить. Руководству компании важно знать, что в коллективах могут люди ссориться. Если они при этом достигают результатов, то бог с ними, пусть ссорятся, а вот если результатов не достигают, разбираться надо не с тем, что они ссорятся, а с тем, что они на перекуры выходят группками и не работают, дурака валяют и так далее. Дело не в том, какие у них отношения между собой, а в том, что они банально недорабатывают», - добавил Хорс.
Ранее стало известно, что алкоголь остается одним из самых популярных новогодних подарков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru