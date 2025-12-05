В Севастополе национализировали имущество 11 организаций, помогавших Киеву

Имущество ряда коммерческих структур, владельцы которых оказывали помощь ВСУ и разведке Украины, национализировали в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Городские власти приняли постановление об изъятии движимого и недвижимого имущества у граждан и юридических лиц, «оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины».

В собственность Севастополя перешли 11 предприятий. В их числе «Севстар ИТ», «Севстар МТ», «Ланком», «Фринет Крым», «Научно-промышленное предприятие "МИСТ"», «Цифровые инновации» и «Спецтехсервис».

Между тем в Севастополе задержали бизнесмена, подозреваемого в публичных призывах к атакам по Крымскому мосту, пишет «Свободная пресса».

