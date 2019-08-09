Союз виноградарей и виноделов: Красное вино пьют не для сердца, а от нервов

Президент Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН объяснил, почему заявление кардиохирурга не повлияет на популярность красного вина.



Риск рaзвития сердечно-сосудистых зaболевaний не снижается при употреблении бокaла крaсного винa в день. Об этом заявил зaвотделением кaрдиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН объяснил, почему это заявление не повлияет на популярность красного вина.

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«Это мнение одного человека. У меня есть подборка высказываний более сотни специалистов разного рода – врачей, экспертов в вине, алкоголе. И все эти высказывания достаточно неоднозначны. Но я знаю одно: мир пьет вино очень давно, и особого вреда от вина за все это время не наблюдалось. Нужно помнить одну вещь: вредны не вещества, а вредны их количества. Я знаю очень мало людей, которые вином лечат сердце. Сердечники лечатся лекарствами, а красное вино пьют для удовольствия. А когда человек получает удовольствие, то всем органам у него внутри хорошо. Говорят, все болезни от нервов. А вино нервы успокаивает. Один бокал по крайней мере», - сказал он.

Ранее Леонид Попович рассказал НСН, почему россиянам не стоит опасаться перебоев поставок крымского вина.

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ФОТО: Вина Молдавии. Фото: omg.md
ТЕГИ:ВиноСердце

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