Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии россиян
Сведения о тестировании на гепатит россиян, которые прибывают из Чехии, недостоверны. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве рассказали, что Роспотребнадзор контролируют сообщения о распространении гепатита А в Чехии, однако риски его завоза в Россию минимальны. При этом СМИ сообщали о якобы начавшемся тестировании га инфекцию прибывающих из Чехии россиян.
Роспотребнадзор назвал информацию, распространяемую в прессе, недостоверной. Федеральная служба подчеркнула, что сведения «не подтверждаются официальными сообщениями ведомства».
