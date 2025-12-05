Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии россиян

Сведения о тестировании на гепатит россиян, которые прибывают из Чехии, недостоверны. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С

Ранее в ведомстве рассказали, что Роспотребнадзор контролируют сообщения о распространении гепатита А в Чехии, однако риски его завоза в Россию минимальны. При этом СМИ сообщали о якобы начавшемся тестировании га инфекцию прибывающих из Чехии россиян.

Роспотребнадзор назвал информацию, распространяемую в прессе, недостоверной. Федеральная служба подчеркнула, что сведения «не подтверждаются официальными сообщениями ведомства».

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
