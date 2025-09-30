Средняя цена за подмосковные вина не будет превышать 2000 рублей, а вкус напитков может заинтриговать, рассказал винный критик Антон Обрезчиков в беседе с НСН.



Московская область в 2026 году получит статус официального винодельческого региона России. Этот факт подтвердил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. По его словам, это повысит туристическую привлекательность региона, приводит его заявление ТАСС. Обрезчиков поддержал такую инициативу.