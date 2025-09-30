«Устойчивый к морозам виноград»: Сколько будет стоить подмосковное вино
Районы виноделия расширяются, поэтому в Московской области вполне возможно устроить винное производство, заявил НСН Антон Обрезчиков.
Средняя цена за подмосковные вина не будет превышать 2000 рублей, а вкус напитков может заинтриговать, рассказал винный критик Антон Обрезчиков в беседе с НСН.
Московская область в 2026 году получит статус официального винодельческого региона России. Этот факт подтвердил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. По его словам, это повысит туристическую привлекательность региона, приводит его заявление ТАСС. Обрезчиков поддержал такую инициативу.
«Речь о совокупности факторов. С одной стороны, климатические изменения последних лет повышают среднегодовые температуры в регионе. С другой стороны, идут технологические изменения в виноделии. Появляются морозоустойчивые сорта винограда, гибриды с более ранним сроком созревания. О классических сортах речи не идет. Но этот опыт возможен. Он интересен производителям, которым хочется раскрыть новые возможности земли. Раньше мы не делали, а теперь можем, так почему бы и нет? Это увлекательная туристическая история. Она даже интереснее, чем винная. Прекрасное предложение для выходных — съездить на винодельню одним днем из Москвы», — указал он.
Обрезчиков также предположил ценовой диапазон и вкус напитков из нового винодельческого региона.
«Я не думаю, что эти вина будут сильно дороже из-за какой-то маржи. Ценообразование зависит от винодельческого цикла. Я ожидаю, что они будут стоить до 2000 рублей. Это средний сегмент рынка для такого уровня. Возможно, некоторые вина обретут необычный вкус. Здесь необходимо пробовать, пока сказать точно нельзя. Говорить о каких-то масштабных северных продажах нельзя, но как эксперимент — это отличный вариант», — заключил он.
Ранее Обрезчиков объяснил НСН, когда в России начнется онлайн-продажа вина.
