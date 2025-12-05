ЦБ снимает ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран
Банк России отменит лимиты на переводы иностранной валюты за границу для россиян и физлиц–нерезидентов из дружественных государств. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Решение приняли с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, оно вступит в силу с 8 декабря. При этом до 7 июня 2026 года включительно ЦБ сохранит ряд действующих сейчас ограничений.
«Работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы; запрет на перевод... за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств», - отмечает регулятор.
При этом банки недружественных стран могут проводить переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в кредитных организациях РФ, если счета плательщика и получателя находятся в иностранных банках.
Ранее в ЦБ рассказали о ходе пилотного проекта по внедрению цифрового рубля. Он проходит по плану и демонстрирует положительные результаты, пишет 360.ru.
