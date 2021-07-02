Врач объяснил, почему аллергики не боятся COVID-19

Аллергическая бронхиальная астма и другие формы аллергии не являются факторами риска при заболевании коронавирусом, а наоборот снижают вероятность тяжелых и крайне тяжелых форм COVID-19, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов ранее сообщил, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, однако ученые пока не знают точно, с чем это связано, и выдвигают разные гипотезы.