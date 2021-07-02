Врач объяснил, почему аллергики не боятся COVID-19
Их спасают ингаляции, но вот всем остальным эти процедуры не помогут, отметил иммунолог-аллерголог.
Аллергическая бронхиальная астма и другие формы аллергии не являются факторами риска при заболевании коронавирусом, а наоборот снижают вероятность тяжелых и крайне тяжелых форм COVID-19, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов ранее сообщил, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, однако ученые пока не знают точно, с чем это связано, и выдвигают разные гипотезы.
«Такая корреляция есть. Те, кто с аллергиями, они не дают тяжелую и крайне тяжелую форму. Во Всемирной базе данных почти 400 обзорных работ посвящены оценке различных факторов риска, и ни разу аллергия на что-либо не упоминается, как фактор риска развития тяжелой или крайне тяжелой формы коронавирусной инфекции. Что касается конкретно пациентов с бронхиальной астмой, многие из них принимают ингаляционные кортикостероиды, которые понижают риск развития тяжелой формы COVID-19 . Их даже стали сейчас использовать на амбулаторном этапе лечения коронавируса для ингаляции прямо в легкие», - сказал Болибок.
При этом он отметил, что россиянам не стоит бежать в аптеки за спасительными баллончиками для ингаляции.
«Если человек начинает принимать это заранее, никакого толка нет. Это назначается уже тогда, когда человек заболел и у него есть изменения, которые зафиксировал врач», - пояснил аллерголог-иммунолог.
Он также предупредил, что многие легочные заболевания являются факторами риска при заболевании коронавирусом.
«Сама бронхиальная астма, как аллергическая астма, фактором риска не является. При этом часть легочных неаллергических заболеваний являются факторами риска. Это хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или хронический бронхит, а также фиброз, эмфизема и ряд других», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун ранее заявлял, что людям с онкологическими заболеваниями и аллергикам также следует пройти вакцинацию от коронавируса.
Учёные из Израиля в декабре представили три возможных объяснения того, почему люди с бронхиальной астмой меньше подвержены риску заражения COVOD-19.
Во-первых, астма связана со значительным сокращением фермента, который коронавирус использует в качестве места внедрения в клетку. Во-вторых, коронавирус могут сдерживать ингаляционные кортикостероиды, которые применяют для купирования синдрома астматики. Кроме того, по мнению авторов исследования, ключевым может быть социальный фактор – больные астмой, более тщательно выполняют медицинские профилактические предписания в плане ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
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