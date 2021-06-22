Хрипун: Аллергикам и онкобольным необходимо вакцинироваться от COVID-19
Людям с онкологическими заболеваниями и аллергикам также следует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в ходе пресс-конференции.
«Не нужно прислушиваться к непрофессиональным, некомпетентным разговорам о том, что аллергики не могут вакцинироваться. Онкологические больные, чье состояние иммунитета имеет очень большие риски, тоже должны вакцинироваться», - отметил он.
Хрипун подчеркнул, что в столице на данный момент созданы все условия для вакцинации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
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