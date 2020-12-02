Астматики меньше рискуют заразиться коронавирусом

Люди, которые страдают бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие результаты получили в ходе исследования учёные из Израиля. Результаты работы опубликованном на портале ScienceDirect.

Авторы выдвигают три возможных объяснения такого явления. Во-первых, астма связана со значительным сокращением фермента, который коронавирус использует в качестве места внедрения в клетку.

Во-вторых, коронавирус могут сдерживать ингаляционные кортикостероиды, которые применяют для купирования синдрома астматики.

Кроме того, по мнению авторов исследования, ключевым может быть социальный фактор – больные астмой, скорее всего, более тщательно выполняют медицинские профилактические предписания в плане ношения масок, соблюдения социальной дистанции и т.д.

