Астматики меньше рискуют заразиться коронавирусом
Люди, которые страдают бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие результаты получили в ходе исследования учёные из Израиля. Результаты работы опубликованном на портале ScienceDirect.
Авторы выдвигают три возможных объяснения такого явления. Во-первых, астма связана со значительным сокращением фермента, который коронавирус использует в качестве места внедрения в клетку.
Во-вторых, коронавирус могут сдерживать ингаляционные кортикостероиды, которые применяют для купирования синдрома астматики.
Кроме того, по мнению авторов исследования, ключевым может быть социальный фактор – больные астмой, скорее всего, более тщательно выполняют медицинские профилактические предписания в плане ношения масок, соблюдения социальной дистанции и т.д.
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