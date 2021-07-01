Только «Лайт»! Гинцбург дал совет по ревакцинации
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какую вакцину выбрать для ревакцинации, и стоит ли спешить на прививку тем, кто недавно переболел.
В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса, ее будут проводить препаратами «Спутник V» и его однокомпонентной версией «Спутник Лайт», сообщается на сайте мэрии столицы. «Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации», — говорится в сообщении.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал, чем прививаться человеку, который до этого использовал вакцину «Спутник V», но на вопрос, что делать тем, кто воспользовался другой вакциной, ученый ушел от ответа.
«Для тех, кто до этого вакцинировался «Спутником V» - конечно, «Спутником Лайт» - первым компонентом той же вакцины, которой они прививались. Только «Лайт». Это однозначный ответ. Что касается того случая, когда человек до этого прививался другой вакциной, то я бы не хотел говорить на эту тему. Свою точку зрения по этому поводу я изложил министерству здравоохранения. Я могу отвечать только за «Спутник V». Про остальные вакцины я комментировать не буду. К Минздраву обращайтесь, пусть это будет на его совести», - заявил собеседник НСН.
Гинцбург посоветовал не спешить на ревакцинацию тем, кто прививался не полгода назад, а, например, в апреле или в мае. По его словам, в этом вопросе нужно четко придерживаться порядка ревакцинации.
«В инструкции четко прописано, что речь идет о сроках от полугода и более. Я не гарантирую, что я проштудировал или запомнил всю инструкцию – она достаточно большая, то, насколько я помню, там то же самое написано и про переболевших. Время для тех, кто болел, и рассчитывается с того момента, как ПЦР стал отрицательным», - отметил Гинцбург.
Пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге заявил, что порядок ревакцинации от COVID-19 был выработан городской администрацией совместно с Минздравом.
«В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год. Но сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», - написал глава столицы.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%
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