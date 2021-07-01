Только «Лайт»! Гинцбург дал совет по ревакцинации

«Для тех, кто до этого вакцинировался «Спутником V» - конечно, «Спутником Лайт» - первым компонентом той же вакцины, которой они прививались. Только «Лайт». Это однозначный ответ. Что касается того случая, когда человек до этого прививался другой вакциной, то я бы не хотел говорить на эту тему. Свою точку зрения по этому поводу я изложил министерству здравоохранения. Я могу отвечать только за «Спутник V». Про остальные вакцины я комментировать не буду. К Минздраву обращайтесь, пусть это будет на его совести», - заявил собеседник НСН.

Гинцбург посоветовал не спешить на ревакцинацию тем, кто прививался не полгода назад, а, например, в апреле или в мае. По его словам, в этом вопросе нужно четко придерживаться порядка ревакцинации.

«В инструкции четко прописано, что речь идет о сроках от полугода и более. Я не гарантирую, что я проштудировал или запомнил всю инструкцию – она достаточно большая, то, насколько я помню, там то же самое написано и про переболевших. Время для тех, кто болел, и рассчитывается с того момента, как ПЦР стал отрицательным», - отметил Гинцбург.

Пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге заявил, что порядок ревакцинации от COVID-19 был выработан городской администрацией совместно с Минздравом.

«В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год. Но сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», - написал глава столицы.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%

