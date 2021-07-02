ФМБА: заболеваемость коронавирусом ниже среди аллергиков
Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института иммунологии ФМБА России Мусу Хаитова.
По его словам, по этому поводу эксперты высказывают различные гипотезы. Как показывают зарубежные исследования, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. Хаитов отметил, что существующие предположения необходимо обосновать научно.
Как сообщалось, новый российский препарат от коронавируса, разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации.
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