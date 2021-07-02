ФМБА: заболеваемость коронавирусом ниже среди аллергиков

По его словам, по этому поводу эксперты высказывают различные гипотезы. Как показывают зарубежные исследования, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. Хаитов отметил, что существующие предположения необходимо обосновать научно.

Как сообщалось, новый российский препарат от коронавируса, разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации.

