ФМБА: заболеваемость коронавирусом ниже среди аллергиков

Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института иммунологии ФМБА России Мусу Хаитова.

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По его словам, по этому поводу эксперты высказывают различные гипотезы. Как показывают зарубежные исследования, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. Хаитов отметил, что существующие предположения необходимо обосновать научно.

Как сообщалось, новый российский препарат от коронавируса, разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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