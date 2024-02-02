Синтетический сон: Фармацевт предостерегла от злоупотребления мелатонином

Ранее маркетинговое агентство DSM Group сообщило, что в 2023 году россияне потратили 3,3 млрд рублей на покупку лекарственных препаратов с действующим веществом мелатонин (так называемый гормон сна, регулятор циркадного ритма организма), что превышает показатель 2022 года на 10,3%. В упаковках продажи за год выросли на 9,5% до 6,7 млн штук. Игнатьева заявила, что лечение расстройств сна должно проходить под присмотром врача.



«Здоровый сон необходим каждому человеку. В бешеном темпе городских джунглей, желая успеть все больше и больше, мы отнимаем время у своего полноценного сна, нарушаем его время и качество, и, как результат, страдаем от недосыпания. К сожалению, случается, что эти нарушению приходится уже лечить. Главное - нужно помнить, что лечение по восстановлению качественного сна каждому отдельному пациенту с бессонницей и другими нарушениями должен определить и контролировать врач», - сказала собеседница НСН.