Синтетический сон: Фармацевт предостерегла от злоупотребления мелатонином
При встрече с бессонницей нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к врачу, заявила НСН Нелли Игнатьева.
Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности ТПП РФ Нелли Игнатьева в эфире НСН призвала обращаться к врачу в случаях расстройства сна, а не принимать препараты с мелатонином.
Ранее маркетинговое агентство DSM Group сообщило, что в 2023 году россияне потратили 3,3 млрд рублей на покупку лекарственных препаратов с действующим веществом мелатонин (так называемый гормон сна, регулятор циркадного ритма организма), что превышает показатель 2022 года на 10,3%. В упаковках продажи за год выросли на 9,5% до 6,7 млн штук. Игнатьева заявила, что лечение расстройств сна должно проходить под присмотром врача.
«Здоровый сон необходим каждому человеку. В бешеном темпе городских джунглей, желая успеть все больше и больше, мы отнимаем время у своего полноценного сна, нарушаем его время и качество, и, как результат, страдаем от недосыпания. К сожалению, случается, что эти нарушению приходится уже лечить. Главное - нужно помнить, что лечение по восстановлению качественного сна каждому отдельному пациенту с бессонницей и другими нарушениями должен определить и контролировать врач», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, спрос на безрецептурные препараты, помогающие человеку заснуть, сильно вырос из-за сложности с получением рецепта на необходимое лекарство.
«Среди снотворных лекарственных препаратов имеются безрецептурные и рецептурные. При этом среди рецептурных есть препараты, которые находятся на предметно- количественном учете, в этом случае при покупке лекарственного препарата рецепт остается в аптеке, а врач изначально выписывает его на учетном рецептурном бланке. Этим и объясняется рост на безрецептурные препараты с содержанием мелатонина в последние годы. Мелатонин — гормон эпифиза, который регулирует сон и бодрствование и является антиоксидантом. Лекарственный препарат мелатонин (синтетический аналог гормона мелатонин) оказывает адаптогенное, седативное, снотворное действие», - отметила эксперт.
Она также акцентировала внимание на возможных побочных эффектах в результате бесконтрольного приема мелатонина.
«Нужно помнить, что мелатонин — это гормон. Так, принимая мелатонин извне, человек вносит изменения в гормональную регуляцию. Лекарственный препарат имеет и побочные эффекты, и противопоказания. Например, повышенная чувствительность к мелатонину, тяжелые нарушения функции почек, аутоиммунные заболевания, печеночная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет», - заключила эксперт.
Ранее Игнатьева в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.
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