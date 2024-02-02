Россияне потратили на покупку мелатонина рекордные 3,3 млрд рублей за год

В 2023 году россияне потратили на покупку препаратов с мелатонином рекордные 3,3 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование DSM Group.

За год продажи таких лекарств выросли на 10% - до 6,7 миллиона штук пачек.