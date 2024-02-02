Россияне потратили на покупку мелатонина рекордные 3,3 млрд рублей за год
В 2023 году россияне потратили на покупку препаратов с мелатонином рекордные 3,3 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование DSM Group.
За год продажи таких лекарств выросли на 10% - до 6,7 миллиона штук пачек.
Эксперты отмечают, что препараты продаются без рецепта, а также не имеют серьезных побочных эффектов, как в случае с серьезными снотворными.
Гормон мелатонин поможет выспаться даже при непродолжительном сне, однако для этого необходимо учитывать время, когда он вырабатывается организмом. Такой совет дал врач-психотерапевт, сомнолог Александр Калинин. Если отходить ко сну в позднее время, например, после полуночи, мелатонин не успевает выработаться. В связи с этим утром человек может ощущать усталость и чувство разбитости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru