Названы способы борьбы со стрессом и бессонницей

По ее словам, одним из проявлений повышенного стресса являются вздрагивания при засыпании, потеря воспоминаний о снах и повышение порога пробуждений. В ряде случаев стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений. Эксперт советует контролировать питание, исключить плотный ужин, содержащий сыр, шпинат и курятину.

За несколько часов до сна не рекомендуется употреблять кофеин и никотин.

Чтобы людям «совам» перестроиться на режим «жаворонков», необходимо делать зарядку, не пренебрегать завтраком и включать утром свет, так как он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться, рассказала член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

