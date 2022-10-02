Названы способы борьбы со стрессом и бессонницей

Стресс влияет не только на общее состояние человека, но и на качество сна, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача функциональной диагностики Татьяну Сурненкову.

Сомнолог назвала способы борьбы с летней бессонницей

По ее словам, одним из проявлений повышенного стресса являются вздрагивания при засыпании, потеря воспоминаний о снах и повышение порога пробуждений. В ряде случаев стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений. Эксперт советует контролировать питание, исключить плотный ужин, содержащий сыр, шпинат и курятину.

За несколько часов до сна не рекомендуется употреблять кофеин и никотин.

Чтобы людям «совам» перестроиться на режим «жаворонков», необходимо делать зарядку, не пренебрегать завтраком и включать утром свет, так как он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться, рассказала член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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