Названы способы борьбы со стрессом и бессонницей
Стресс влияет не только на общее состояние человека, но и на качество сна, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача функциональной диагностики Татьяну Сурненкову.
По ее словам, одним из проявлений повышенного стресса являются вздрагивания при засыпании, потеря воспоминаний о снах и повышение порога пробуждений. В ряде случаев стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений. Эксперт советует контролировать питание, исключить плотный ужин, содержащий сыр, шпинат и курятину.
За несколько часов до сна не рекомендуется употреблять кофеин и никотин.
Чтобы людям «совам» перестроиться на режим «жаворонков», необходимо делать зарядку, не пренебрегать завтраком и включать утром свет, так как он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться, рассказала член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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