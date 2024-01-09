Сомнолог предупредил о развитии бессонницы к середине зимы
К середине января у многих россиян начинается бессонница из-за сбоя режима в новогодние праздники, рассказал сомнолог Роман Бузунов.
Он сравнил такой переход режима после длительных выходных с джетлагом, когда человек прилетает из Хабаровска в Москву и вынужден жить по местному времени с разницей в пять часов, передает «ФедералПресс».
Ранее в Университете Осло проанализировали связь атрофии мозга с продолжительностью сна. Результаты МРТ показали, что оптимальная продолжительность сна вовсе не 8, а 6,5 часов. Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в интервью «Радиоточке НСН» раскритиковал новое исследование норвежских ученых, «сокративших» оптимальное время сна до 6,5 часов. Он также рассказал, как правильно высыпаться, указав на два периода «повышенной сонливости».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб
- АТОР: Турпоток из России на Шри-Ланку в 2023 году стал рекордным
- В Россию из Турции поступила вторая партия яиц
- Министр обороны Украины заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен
- Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство
- На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера
- Эстония будет направлять Украине 0,25% ВВП на военные нужды
- Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
- Mediascope: Первый канал стал лидером новогоднего эфира
- Два человека пострадали при опрокидывании автобуса в Калмыкии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru