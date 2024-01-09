Сомнолог предупредил о развитии бессонницы к середине зимы

К середине января у многих россиян начинается бессонница из-за сбоя режима в новогодние праздники, рассказал сомнолог Роман Бузунов.

Он сравнил такой переход режима после длительных выходных с джетлагом, когда человек прилетает из Хабаровска в Москву и вынужден жить по местному времени с разницей в пять часов, передает «ФедералПресс».