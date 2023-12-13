Диетолог объяснила, почему острая пища провоцирует бессонницу

По ее словам, жгучий вкус перца и других острых продуктов объясняется наличием в них капсаицина, который оказывает на кишечник раздражающее действие и вызывает изжогу и дискомфорт. Помимо бессонницы, эти ощущения усиливают симптомы апноэ во сне и провоцируют храп.

Также врач заявила, что капсаицин провоцирует температуру тела. Это препятствует засыпанию и последующему крепкому сну, поскольку для этого тело должно слегка остыть. Если же уснуть все же удастся, то сон будет прерывистым и беспокойным.

Во избежание негативные последствий Иордаш порекомендовала не употреблять острую пищу по меньшей мере за два-три часа до сна.

Ранее сообщалось, что в топ-5 блюд для полезного новогоднего стола вошли салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запеченный лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет.

