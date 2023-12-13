Диетолог объяснила, почему острая пища провоцирует бессонницу
Острая пища негативно влияет на качество сна и может стать причиной бессонницы. Об этом заявила эксперт по сну и терапевт Дениз Иордаш в беседе с изданием Daily Mirror.
По ее словам, жгучий вкус перца и других острых продуктов объясняется наличием в них капсаицина, который оказывает на кишечник раздражающее действие и вызывает изжогу и дискомфорт. Помимо бессонницы, эти ощущения усиливают симптомы апноэ во сне и провоцируют храп.
Также врач заявила, что капсаицин провоцирует температуру тела. Это препятствует засыпанию и последующему крепкому сну, поскольку для этого тело должно слегка остыть. Если же уснуть все же удастся, то сон будет прерывистым и беспокойным.
Во избежание негативные последствий Иордаш порекомендовала не употреблять острую пищу по меньшей мере за два-три часа до сна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru