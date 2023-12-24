Прививка от эпидемии: В России опасаются роста заболеваемости гриппом
От гриппа убережет прививка, но после новогодних каникул заболеваемость вырастет, прогнозируют эксперты.
От гриппа ежегодно умирают 600 тысяч человек, осложнения этой болезни регистрируются у 10-12 процентов пациентов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кандидата медицинских наук Наталью Логачеву.
Российский инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А, сообщает Ura.ru.
По его словам, заболевание, которое в настоящее время регистрируется, из Гонконга. Оно более агрессивное, чем другие виды. На грипп А приходится больший процент осложнений. Как указал медик, наиболее подвержены заболеванию пожилые люди, дети, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе.
После первой декады января начнется экономическая и учебная активность, снова пойдет рост заболеваемости гриппом, при этом более интенсивно показателей 2022 года, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Что касается гриппа, мы привили 70 млн наших граждан, включая школьников. На 49-ю неделю года (с 4 по 10 декабря – прим. НСН) заболеваемость гриппом составила 108,8 на 100 тысяч человек, и была выше базовой на 55%. Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% в 36 городах – крупнейших городах регионов, включая и Москву. Правда, я уверен, на следующей неделе показатели пойдут на спад: школьники уже будут разобщены, многие студенты тоже – уйдут на сессию. Затем следует 10-дневные каникулы, и будет спад… Но после первой декады января начнется политическая, экономическая и учебная активность, и с середины января снова пойдет рост заболеваемости гриппом, и несколько более интенсивно показателей прошлого года», - сказал Онищенко.
В столичном регионе резко поднялась заболеваемость гриппом, и масочный режим в борьбе с болезнью будет менее эффективен, чем карантин и дистанционное обучение у школьников. Об этом в эфире НСН рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Есть резонность вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение хотя бы на неделю, чтобы прервать этот процесс. Потому что заболеваемость гриппом началась очень резко – буквально за несколько дней. Грипп протекает так, как должен протекать – своим этапом развития этого заболевания с осложнениями на пневмонию. Но это происходит у тех, кто не сделал прививку от гриппа. У тех, кто сделал, к счастью, осложнений в такой степени мы не встречаем. Прививка не всегда спасает от заболеваемости, но от осложнений она спасает. При этом большая часть детей, которая заболела, не сделала прививки от гриппа», - сказал Тимаков.
В столичном департаменте здравоохранения опровергли информацию об эпидемии по гриппу и ОРВИ в Москве, заявили в Telegram-канале ведомства.
По официальным данным, число обращений жителей города за медицинской помощью полностью соответствует эпидемическому сезону.
«Количество вызовов врачей на дом не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида», — уточнили в департаменте.
В Депздраве также добавили, что существенного роста госпитализаций в столице нет.
Ранее терапевт Виктория Иванова заявила, что если россияне не хотят слечь с ОРВИ перед Новым годом, то следует укреплять иммунитет различными фруктами и овощами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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