В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о введении в городе масочного режима.

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Как говорится в документе, который опубликован на сайте ведомства, масочный режим в Северной столице вводится с 20 декабря 2023 года при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий.

Отмечается, что решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также коронавирусом. По этой причине масочный режим также вводится во всех амбулаторных и стационарных медучреждениях Санкт-Петербурга.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. рассказал «Радиоточке НСН», что в столичном регионе резко поднялась заболеваемость гриппом, и масочный режим в борьбе с болезнью будет менее эффективен, чем карантин и дистанционное обучение у школьников.

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ФОТО: РИА Новости
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