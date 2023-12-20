В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Как говорится в документе, который опубликован на сайте ведомства, масочный режим в Северной столице вводится с 20 декабря 2023 года при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий.

Отмечается, что решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также коронавирусом. По этой причине масочный режим также вводится во всех амбулаторных и стационарных медучреждениях Санкт-Петербурга.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. рассказал «Радиоточке НСН», что в столичном регионе резко поднялась заболеваемость гриппом, и масочный режим в борьбе с болезнью будет менее эффективен, чем карантин и дистанционное обучение у школьников.