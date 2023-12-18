Артисты опровергли информацию о массовом заражении после «Песни года»

Большинство российских исполнителей, которые ранее приняли участие в фестивале «Песня года», чувствуют себя хорошо, пишет РБК со ссылкой на представителей артистов. Ранее Telegram-канал Mash сообщал о том, что многие звезды отечественной эстрады заболели гриппом после прошедших в Москве концертов «Песня года» и «Жара».

СМИ: российские звезды массово заболели гриппом после «Песни года» в Москве

«Первый раз об этом слышу», - отметила певица Лолита Милявская, комментируя информацию о том, что за кулисами большинство звезд за кулисами кашляли и чихали. Аналогичной точки зрения придерживался в разговоре с журналистами директор Клавы Коки Сергей Фадеев. Он также заявил, что лишь у четырех исполнителей из 50 можно было выявить признаки ОРВИ.

Представительница Филиппа Киркорова добавила, что певец не может себе позволить такую роскошь, как болезнь. На данный момент артист активно участвует в съемках.

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ФОТО: РИА Новости
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