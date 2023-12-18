Артисты опровергли информацию о массовом заражении после «Песни года»
Большинство российских исполнителей, которые ранее приняли участие в фестивале «Песня года», чувствуют себя хорошо, пишет РБК со ссылкой на представителей артистов. Ранее Telegram-канал Mash сообщал о том, что многие звезды отечественной эстрады заболели гриппом после прошедших в Москве концертов «Песня года» и «Жара».
«Первый раз об этом слышу», - отметила певица Лолита Милявская, комментируя информацию о том, что за кулисами большинство звезд за кулисами кашляли и чихали. Аналогичной точки зрения придерживался в разговоре с журналистами директор Клавы Коки Сергей Фадеев. Он также заявил, что лишь у четырех исполнителей из 50 можно было выявить признаки ОРВИ.
Представительница Филиппа Киркорова добавила, что певец не может себе позволить такую роскошь, как болезнь. На данный момент артист активно участвует в съемках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП
- Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии, Молдавии и Казахстана
- Московский Губернский театр отменил показы спектакля по роману Акунина
- В TikTok нашли двойника Киркорова из США
- Титул «Мисс Франция» впервые в истории получила участница с короткими волосами
- Театр на Покровке приостановил работу над спектаклем «Кремулятор»
- Артисты опровергли информацию о массовом заражении после «Песни года»
- ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%
- СМИ: Танцор Дмитрий Красилов умер в Москве
- СМИ: Хит Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru