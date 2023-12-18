Артисты опровергли информацию о массовом заражении после «Песни года»

«Первый раз об этом слышу», - отметила певица Лолита Милявская, комментируя информацию о том, что за кулисами большинство звезд за кулисами кашляли и чихали. Аналогичной точки зрения придерживался в разговоре с журналистами директор Клавы Коки Сергей Фадеев. Он также заявил, что лишь у четырех исполнителей из 50 можно было выявить признаки ОРВИ.

Представительница Филиппа Киркорова добавила, что певец не может себе позволить такую роскошь, как болезнь. На данный момент артист активно участвует в съемках.