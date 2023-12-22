Минздрав: Грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер
Грипп А подтвердили у 16 детей, следовавших на поезде Тюмень-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция», — указали в ведомстве.
Семь детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 79 — легкой степени тяжести, пишет RT. Инфекцию не выявили у 38 детей и 11 взрослых сопровождающих, их поместили в провизорное отделение.
В Минздраве указали, что заболевшим детям оказывают необходимую медпомощь, организованы телемедицинские консультации с экспертами из Российской детской клинической больницы. Ситуацию лично контролирует министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее в Саратовской области 125 детей с сопровождающими, возвращавшихся с отдыха в лагере, сняли с поезда из-за появившихся у нескольких ребят признаков ОРВИ. Дети были направлены в инфекционную больницу. Известно, что в пути скончалась 12-летняя девочка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru