Нужна вакцина: Врачи призывают к разработке препарата против «болезни X»

Участник и форума обсудят, какие усилия необходимы «для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам».

Микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, изучил результаты обследования женщины в ДР Конго, которая может быть нулевым пациентом «болезни X». Эта неизвестная инфекция может распространиться на планете так же быстро, как COVID-19, но с уровнем летальности лихорадки Эбола — от 50 до 90%, пишет Газета.ru.



По мнению Муембе-Тамфума, возникновение неизвестных вирусов связано с вырубкой тропических лесов. Это приводит к росту контактов человека с возбудителями различных заболеваний, отмечает RT.

«Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — заявил профессор.