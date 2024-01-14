Нужна вакцина: Врачи призывают к разработке препарата против «болезни X»
Ученые еще не выявили возбудителя «болезни X», но врачи уже призывают к разработке необходимой вакцины против смертельно опасной инфекции.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января планируется обсудить «болезнь X», которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19, сказано на сайте организации.
Участник и форума обсудят, какие усилия необходимы «для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам».
Микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, изучил результаты обследования женщины в ДР Конго, которая может быть нулевым пациентом «болезни X». Эта неизвестная инфекция может распространиться на планете так же быстро, как COVID-19, но с уровнем летальности лихорадки Эбола — от 50 до 90%, пишет Газета.ru.
По мнению Муембе-Тамфума, возникновение неизвестных вирусов связано с вырубкой тропических лесов. Это приводит к росту контактов человека с возбудителями различных заболеваний, отмечает RT.
«Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — заявил профессор.
Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал не паниковать по поводу новой смертельной «болезни X», которую обнаружил в Демократической Республики (ДР) микробиолог Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, первооткрыватель вируса Эбола. Эпидемиолог считает, что необходимо дождаться, когда ученые обнаружат возбудителя заболевания, сообщает CNN.
«Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», — пояснил Горелов.
Роспотребнадзор изучает все данные, которые появляются, по поводу ситуации в Конго, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, депутата Госдумы, Геннадия Онищенко, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует разобраться в ситуации с новым смертельным вирусом, Обнаруженным в Конго. Об этом академик РАН заявил «Известиям».
«Хорошо, что он об этом объявил, но это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим. <….>. Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции, так что это неизбежный процесс эволюции. Это то пресловутое биологическое равновесие, так что разберемся», — уверен Онищенко.
По его словам, проверка необходима, чтобы не посеять у людей панику по поводу нового заболевания.
Онищенко считает, если новый вирус схож с Эболой, ученые понимают, какой подход к нему подобрать. Благодаря этому мир окажется к возможной пандемии лучше, чем в прошлые разы.
Врач и телеведущий Александр Мясников еще в 2020 году спрогнозировал появление новой пандемии гриппа с высокой смертностью и призвал направить все силы и средства на разработку универсальных вакцин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мясников со ссылкой на вирусологов рассказал, что человечество находится «в паре мутаций» от грядущей эпидемии гриппа. Первая мутация предполагает переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку, пишет «ФедералПресс».
По мнению телеведущего, ситуация с коронавирусом показала, что человечество не готово к подобному развитию инфекций. Однако, стало известно, сколько времени требуется на создание вакцины.
«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», – заявил Мясников.
Ранее миллиардер Бил Гейтс также опубликовал прогноз об эпидемии с высокой летальностью, к которой мир еще не готов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru