Глава ВОЗ предупредил об угрозе новых штаммов коронавируса

Мировое сообщество в 2021 году должно будет уделить особое внимание изучению новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он пояснил, что организация сотрудничает с исследователями по всему миру, чтобы отслеживать изменения коронавируса и понимать, как его мутации могут повлиять на скорость распространения и патогенность заболевания.

Переболевшие коронавирусом рискуют заразиться «британским» штаммом

Гебрейесус призвал другие страны делиться информацией о новых мутациях вируса и поблагодарил Великобританию и ЮАР за выявление новых штаммов.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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