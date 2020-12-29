Глава ВОЗ предупредил об угрозе новых штаммов коронавируса
Мировое сообщество в 2021 году должно будет уделить особое внимание изучению новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Он пояснил, что организация сотрудничает с исследователями по всему миру, чтобы отслеживать изменения коронавируса и понимать, как его мутации могут повлиять на скорость распространения и патогенность заболевания.
Гебрейесус призвал другие страны делиться информацией о новых мутациях вируса и поблагодарил Великобританию и ЮАР за выявление новых штаммов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru