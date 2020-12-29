Глава ВОЗ предупредил об угрозе новых штаммов коронавируса

Мировое сообщество в 2021 году должно будет уделить особое внимание изучению новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он пояснил, что организация сотрудничает с исследователями по всему миру, чтобы отслеживать изменения коронавируса и понимать, как его мутации могут повлиять на скорость распространения и патогенность заболевания.