«Только группы риска»: Вирусолог назвал необязательной вакцинацию от коронавируса

Ранее ВОЗ сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 63% за последние недели. Вместе с тем администрация президента США Джо Байдена призывает американцев начинать прививаться против коронавируса, а Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим. По мнению Чепурнова, для России вакцинация сейчас неактуальна.

«Во-первых, имеет смысл вакцинироваться только обновленной вакциной. Во-вторых, считается, что патогенность нынешних вариантов стала значительно ниже, а население в основном уже переболело и провакцинировано. И документы ВОЗ, и российские национальные документы говорят о целесообразности вакцинации только групп населения, находящихся в “группе риска”: людей старше 65-70 лет, иммунодефицитных граждан и диабетиков с серьезными формами диабета. Им нужно вакцинироваться с разрешения лечащих врачей. Массовая вакцинация не нужна, хоть сейчас и начинается очередной рост заболеваемости. Всплеск продлится месяц-полтора с учетом огромной территории России, пиковые волны будут приходить раз в 5-6 месяцев», — сказал Чепурнов.

Собеседник НСН также рассказал о том, зачем нужна новая вакцина.

«Коронавирус постоянно изменяется, появляются все новые и новые варианты. Все они отличаются тем, что у них происходит мутация, которая приводит к изменению антигенного портрета вируса, то есть как раз того, против чего делается вакцина. Препарат должен представлять иммунной системе некий белковый облик характерных частей того, против чего вводится вакцина. Если уханьский вариант и “дельта” еще были похожими, то сейчас сходство портретов становится все более и более отдаленным. Вакцину нужно создавать на основании последних вариантов, которые еще продолжают циркулировать. Насколько мне известно, группа из института Гамалеи создала такой вариант и даже аттестовала его. Похоже, что новая вакцина либо уже разрешена, либо вот-вот на подходе. К тому же, она предполагает более эффективное интраназальное применение, ведь входные ворота для этой инфекции — слизистая, которая получает дополнительный иммунитет. Да и закапать вакцину легче, чем лишний раз колоться», — добавил вирусолог.

Эксперт добавил, что люди живут без выработанного популяционного иммунитета.

«Коронавирус оказался тем вирусом, от которого вакцинация не дала полной защиты. Другое дело, что вакцинация совершенно отчетливо дает снижение количества тяжелых случаев и летальных исходов. При «дельте» и других тяжелых вариантах вакцинация помогала снизить вероятность тяжелого течения заболевания в 5-10 раз, сейчас — примерно вдвое из-за смягчения циркулирующих вариантов коронавируса», — отметил ученый.

В заключение он сказал, что коронавирус со временем перейдет в разряд сезонных заболеваний.

«Если не произойдет каких-то неприятных рекомбинаций с тяжелыми формами коронавируса - а я надеюсь, что этого не произойдет... То у нас COVID-19 будет скатываться примерно к той же ситуации, которую мы с вами оцениваем как ОРВИ или ОРЗ. В их основе лежит целый спектр различных вирусов — это и аденовирусы, и четыре вида сезонных коронавирусов, которые давным-давно у нас “гуляют” и которые, возможно, когда-то также были опасными, но потом превратились в “бытовые” вирусы», — подытожил Чепурнов.

Ранее Британское Агентство по безопасности в области здравоохранения объявило, что в стране был выявлен вариант коронавируса BA.2.86, который отличается более 30 мутациями шиповидного гена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

