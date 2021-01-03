Известный ученый предупредил о новой опасной болезни

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, не исключил появление смертельно опасной «Болезни X», передает CNN.

Как отмечает врач, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Ученый не исключает, что эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием.

По предварительным данным, эта болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что после эпидемии COVID-19 начнутся новые пандемии. Об этом он заявил в видеообращении в официальном аккаунте организации на YouTube в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

