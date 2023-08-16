Минобороны РФ: США готовят новую пандемию
США изучают новые мутации вирусов в рамках подготовки к следующей пандемии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов», - сказал Кириллов журналистам.
При этом он не исключил возможность создания Вашингтоном «кризисных ситуаций биологического характера». Кириллов уточнил, что в Пентагоне, в частности, изучают сибирскую язву и коронавирусы.
Ранее Кириллов указывал на опасность экспериментов США по выращиванию комаров и клещей, переносящих инфекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru