Минобороны РФ: США готовят новую пандемию

США изучают новые мутации вирусов в рамках подготовки к следующей пандемии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов», - сказал Кириллов журналистам.

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При этом он не исключил возможность создания Вашингтоном «кризисных ситуаций биологического характера». Кириллов уточнил, что в Пентагоне, в частности, изучают сибирскую язву и коронавирусы.

Ранее Кириллов указывал на опасность экспериментов США по выращиванию комаров и клещей, переносящих инфекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:Биологическое ОружиеСШАКоронавирус

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