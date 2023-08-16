Минобороны РФ: США готовят новую пандемию

При этом он не исключил возможность создания Вашингтоном «кризисных ситуаций биологического характера». Кириллов уточнил, что в Пентагоне, в частности, изучают сибирскую язву и коронавирусы.

Ранее Кириллов указывал на опасность экспериментов США по выращиванию комаров и клещей, переносящих инфекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

