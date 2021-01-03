Обнаруживший Эболу микробиолог предупредил о новых смертельных пандемиях

Выводы микробиолога основаны на результатах обследования женщины в ДР Конго, которую поразила неизвестная болезнь. Медики провели исследования на наличие у пациентки и ее детей возбудителя геморрагической лихорадки, а затем и других аналогичных заболеваний, но ни один диагноз не подтвердился. Профессор предположил, что женщина может быть нулевым пациентом «Болезни X» - неизвестной инфекции, которая может распространиться на планете так же быстро, как COVID-19, но с уровнем летальности лихорадки Эбола — от 50 до 90%, пишет Газета.ru

По мнению Муембе-Тамфума, возникновение неизвестных вирусов связано с вырубкой тропических лесов. Это приводит к росту контактов человека с возбудителями различных заболеваний, отмечает RT.

«Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — заявил профессор.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал появление новой пандемии гриппа с высокой смертностью и призвал направить все силы и средства на разработку универсальных вакцин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников со ссылкой на вирусологов рассказал, что человечество находится «в паре мутаций» от грядущей эпидемии гриппа. Первая мутация предполагает переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку, пишет «ФедералПресс».

