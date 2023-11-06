«Если надо, уколюсь!»: Ученые поспорили о необходимости вакцинации от коронавируса

Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.

«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужна новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.



Обновленная вакцина «Спутник V», защищающая от актуальных штаммов ковида, поступит в медучреждения в первой половине декабря. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее Минздрав России обновил временные методические рекомендации для медиков по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документ включили вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от 6 до 11 лет, а также рекомендовали 13 препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



