«Если надо, уколюсь!»: Ученые поспорили о необходимости вакцинации от коронавируса
Вакцина от коронавируса «Спутник V» уже не защищает пациентов, но вирус мутировал и требует лечения. Российские ученые высказали пожелание к новому препарату.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» перестала защищать от заболевания, так как с размножением вируса и изменениями в его геноме появились различные варианты болезни, отличающиеся от исходного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вирусологов.
Eще в начале октября директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН говорил, что вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла.
«Профессиональное сообщество уже предупредило, что текущая вакцинация от COVID-19 требует применения обновленных вакцин, которые проходят сейчас клинические исследования. Подъем заболеваемости отмечается, но распространяется подтип «пирола», который вызывает заболевание в легкой форме почти у 90% населения. У групп риска могут возникать тяжелые течения. Предыдущие версии той же «Спутник V» могут демонстрировать недостаточную эффективность, особенно у групп высокого риска», - отметил он.
Тем не менее, главной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация, в первую очередь следует защитить уязвимые группы населения, сказал НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Что касается коронавирусной инфекции, то тут подъем заболеваемости уже идет. Масштаб его пока что оценить сложно, он, конечно, значительно ниже, чем в пиковые периоды, тем не менее, он есть, вероятность заразиться выше. Стоит ждать обострения заболеваемости, надо защитить в первую очередь уязвимые группы населения. Вакцинация на первом месте», - сказал собеседник НСН.
Со своей стороны, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал сделать вакцину нового поколения, которая поможет защитить граждан от новых подвидов COVID-19.
«Я рекомендую делать вакцину от гриппа и коронавируса в один день, это разрешено. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас была вакцина нового поколения, которая дает лучшую защиту. Если выбирать, какую вакцину сделать – от гриппа или от коронавируса – я считаю, что от гриппа сейчас более актуально», - сказал он.
Он также призвал не забывать о простых правилах гигиены, которые очень влияют на инфекционную заболеваемость.
Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.
«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужна новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.
Обновленная вакцина «Спутник V», защищающая от актуальных штаммов ковида, поступит в медучреждения в первой половине декабря. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России обновил временные методические рекомендации для медиков по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документ включили вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от 6 до 11 лет, а также рекомендовали 13 препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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