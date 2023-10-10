Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений

Порядка 65% опрошенных считают, что коронавирус больше не опасен. Однако 26% респондентов считают, что в России началась новая волна эпидемии коронавируса. За введение коронавирусных ограничений, в частности, за возвращение социальной дистанции высказались 15% опрошенных, введение масочного режима в больницах поддержали 18% респондентов, во всех общественных местах - 16%.

Еще 12% опрошенных выразили мнение, что необходимо вернуть удаленную работу и учебу, а другие 5% поддержали возобновление карантина.

Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН». Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола» и других.

