В Смоленске более 28 тысяч человек остались без электричества

Почти 30 тысяч жителей Смоленска остались без электроэнергии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

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По данным ведомства, отключение электричества зафиксировали в Промышленном районе города.

«В зоне отключения находится свыше 28 тыс. населения», - отмечается в сообщении.

Энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы.

Ранее в поселке Кубринск Ярославской области отключили электричество после возгорания на производстве пиротехнических изделий, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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