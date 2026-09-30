В Смоленске более 28 тысяч человек остались без электричества
30 сентября 202608:26
Юлия Савченко
Почти 30 тысяч жителей Смоленска остались без электроэнергии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
По данным ведомства, отключение электричества зафиксировали в Промышленном районе города.
«В зоне отключения находится свыше 28 тыс. населения», - отмечается в сообщении.
Энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы.
Ранее в поселке Кубринск Ярославской области отключили электричество после возгорания на производстве пиротехнических изделий, напоминает Ura.ru.
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