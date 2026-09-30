В Кузбассе из-за возгорания на шахте эвакуировали более 300 человек

Свыше 300 человек эвакуировали из-за возгорания в демонтажной камере на шахте в Кемеровской области. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, огонь ликвидировали, никто не пострадал.

«На момент возгорания в шахте находилось 305 человек, люди выведены на поверхность», - указали в МЧС.

На какой именно шахте произошло ЧП, не уточняется. При этом в сводке МЧС указывается, что специалисты приняли меры по ликвидации последствий возгорания в шахте «Распадская» Междуреченского муниципального округа.

Ранее в Кушве Свердловской области 16 человек оказались заблокированы в шахте на фоне торнадо, пишет Ura.ru. Горняков спасли, их подняли на поверхность в нормальном самочувствии.

