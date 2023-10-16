Ракова: Москва начала клинические исследования двух адаптированных под новый штамм COVID-19 вакцин
Российская столица приступила к клиническим исследованиям препаратов для профилактики COVID-19, которые изменены под новый штамм XBB-1. Речь идёт о двухкомпонентной вакцине «Спутник-V» и однокомпонентной «Спутник Лайт». О работах в этом направлении рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Исследования организованы на базе двух поликлиник. Кроме того, изучение будет проводиться на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Исследования запущены совместно с институтом имени Н.Ф Гамалеи. Добровольцы уже набраны. После получения прививки они будут находиться под наблюдением в течении 90 дней.
Городские власти намерены закупить новые препараты после клинических исследований, чтобы обеспечить москвичей эффективной вакциной от актуального штамма коронавируса. Российская столица накопила значительный опыт организации клинических исследований вакцин от COVID-19. В мегаполисе сформирована целая экосистема для проведения исследований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru