Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса
Первоначальный вариант вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» перестал защищать от заболевания. Об этом заявил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил ученый, вакцина защищала население от коронавируса в первые два года после регистрации. Летом 2022 года, после появления трех штаммов «омикрон», эффективность препарата упала в восемь раз.
«Когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем», — подчеркнул Гинцбург.
По словам ученого, менять антигенный состав вакцины следовало летом 2022 года. Как отметил глава центра Гамалеи, специалисты проводят клинические испытания обновленного «Спутника V» на основе XBB.1.5, они завершатся 10 декабря.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет
- Экономист Калугин: Россияне не откажутся от импортных товаров из-за роста цен
- «Дипломаты работают»: Песков ответил на вопрос о российских заложниках у ХАМАС
- Финансист назвал основные причины укрепления рубля
- В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector
- Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса
- СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди
- Al Jazeera: В Газе в результате израильских ударов разрушена мечеть
- Отдел ГО и ЧС: В доме в волгоградском Котельникове взорвался газ
- Евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru