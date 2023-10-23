Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса

Как отметил ученый, вакцина защищала население от коронавируса в первые два года после регистрации. Летом 2022 года, после появления трех штаммов «омикрон», эффективность препарата упала в восемь раз.

«Когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем», — подчеркнул Гинцбург.

По словам ученого, менять антигенный состав вакцины следовало летом 2022 года. Как отметил глава центра Гамалеи, специалисты проводят клинические испытания обновленного «Спутника V» на основе XBB.1.5, они завершатся 10 декабря.

