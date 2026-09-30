Россиянин Хачанов обыграл пятую ракетку мира на турнире ATP в Пекине

Хачанов провел матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и выиграл со счетом 6:3, 6:3.

На следующем этапе россиянин выйдет на корт с победителем встречи между французом Артуром Риндеркнешем и словаком Алексом Молчаном.

Карен Хачанов занимает 26-ю строчку в рейтинге ATP, Оже-Альяссим располагается на пятом месте в списке ассоциации.

Ранее Хачанов не смог пройти в финал Открытого чемпионата США, он проиграл в полуфинале представителю Германии Александру Звереву, напоминает Ura.ru.

