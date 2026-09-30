Россиянин Хачанов обыграл пятую ракетку мира на турнире ATP в Пекине
Российский спортсмен Карен Хачанов одержал победу в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Хачанов провел матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и выиграл со счетом 6:3, 6:3.
На следующем этапе россиянин выйдет на корт с победителем встречи между французом Артуром Риндеркнешем и словаком Алексом Молчаном.
Карен Хачанов занимает 26-ю строчку в рейтинге ATP, Оже-Альяссим располагается на пятом месте в списке ассоциации.
Ранее Хачанов не смог пройти в финал Открытого чемпионата США, он проиграл в полуфинале представителю Германии Александру Звереву, напоминает Ura.ru.
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