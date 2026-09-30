Над территорией России сбили 384 беспилотника ВСУ
Более 380 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали прошедшей ночью над регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
По его данным, в период с 20.00 мск 29 сентября до 08.00 30 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 384 БПЛА.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской областях, над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями. Также беспилотники уничтожили в Московском регионе, Башкортостане, Крыму, Татарстане, Пермском крае. Кроме того, БПЛА сбили над водами Черного моря.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ликвидировали более 30 украинских дронов, на фоне атаки в Чертковском районе региона загорелась сухая трава, пишет 360.ru.
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