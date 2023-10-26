Жители Санкт-Петербурга встревожены отсутствием вакцин от COVID-19

В Санкт-Петербурге, несмотря на один из самых высоких по стране уровней смертности от последствий коронавируса, отсутствуют вакцины от COVID-19, сообщают «Известия».

Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса

Жители Северной столицы стали массово жаловаться на отсутствие вакцин в подавляющем большинстве медучреждений города.

Только за последнюю неделю в городе от последствий коронавирусной инфекции скончались 13 заболевших, при этом число инфицированных новыми штаммами продолжает увеличиваться.

Ситуация усложняется ростом заболеваний гриппом и ОРВИ.

Ранее создатели вакцины «Спутник V» признали ее неэффективность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
ТЕГИ:ИнфекцияВакцинаКоронавирусСанкт-Петербург

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