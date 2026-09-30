Захарова: Россия борется за то, чтобы ООН продолжала существовать

Россия борется за то, чтобы ООН продолжила существовать и решать проблемы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы боремся за то, чтобы эта организация осталась, и осталась не номинальной, не для того, чтобы окормлялись там международные чиновники», - указала дипломат.

По ее словам, РФ ведет борьбу за возможность ООН отвечать на современные вызовы, «то есть решать проблемы насущные».

Ранее политолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru заявил, что Россия заинтересована в реформировании ООН, так как не существует полноценной альтернативы этой организации.

