Захарова: Россия борется за то, чтобы ООН продолжала существовать
Россия борется за то, чтобы ООН продолжила существовать и решать проблемы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мы боремся за то, чтобы эта организация осталась, и осталась не номинальной, не для того, чтобы окормлялись там международные чиновники», - указала дипломат.
По ее словам, РФ ведет борьбу за возможность ООН отвечать на современные вызовы, «то есть решать проблемы насущные».
Ранее политолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru заявил, что Россия заинтересована в реформировании ООН, так как не существует полноценной альтернативы этой организации.
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