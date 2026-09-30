В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате атак украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, за последние сутки ВСУ атаковали территорию области 115 раз. Над регионом были уничтожены и подавлены 119 беспилотников.
«В Белгородском и Шебекинском округах ранены четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии», - написал Шуваев на платформе «Макс».
Ранее в Воронежской области из-за атаки ВСУ пострадали один взрослый и трое детей, напоминает 360.ru.
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