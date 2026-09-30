В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

По его словам, за последние сутки ВСУ атаковали территорию области 115 раз. Над регионом были уничтожены и подавлены 119 беспилотников.

«В Белгородском и Шебекинском округах ранены четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии», - написал Шуваев на платформе «Макс».

Ранее в Воронежской области из-за атаки ВСУ пострадали один взрослый и трое детей, напоминает 360.ru.

