Роскомнадзор подал иск к экс-участнице «Уральских пельменей» Михалковой

Роскомнадзор подал в суд на актрису, бывшую участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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Ведомство просит взыскать с артистки 4,8 тысячи рублей. Основания исковых требований не уточняются. Предположительно, разбирательство может быть связано с задолженностью по отчислениям за рекламу в интернете.

Заявление Роскомнадзора поступило в суд 28 сентября, иск еще не рассмотрен.

Ранее ведомство подало в суд на певицу Александру Савельеву и потребовало взыскать с звезды 32 100 рублей, пишет 360.ru.

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