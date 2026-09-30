Роскомнадзор подал иск к экс-участнице «Уральских пельменей» Михалковой

Ведомство просит взыскать с артистки 4,8 тысячи рублей. Основания исковых требований не уточняются. Предположительно, разбирательство может быть связано с задолженностью по отчислениям за рекламу в интернете.

Заявление Роскомнадзора поступило в суд 28 сентября, иск еще не рассмотрен.

Ранее ведомство подало в суд на певицу Александру Савельеву и потребовало взыскать с звезды 32 100 рублей, пишет 360.ru.

