В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США

В маневрах примут участие подразделения еще семи стран, в том числе Австралии, Германии и Франции.

Япония привлечет к учениям около 45 тысяч солдат и офицеров, почти 40 военных кораблей и 250 самолетов. Численность и состав контингента США не уточняются.

В рамках маневров впервые продемонстрируют новые японские мобильные ракеты наземного базирования «Тип-25», дальность которых составляет около 1 тысячи километров.

Ранее военные США и НАТО провели учения Northern Viking в акватории Исландии и на территории страны, пишет 360.ru.

