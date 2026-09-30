В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США
Совместные военные учения США и Японии Keen Sword пройдут 19-29 октября на территории Японии, а также в прилегающих акваториях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство обороны.
В маневрах примут участие подразделения еще семи стран, в том числе Австралии, Германии и Франции.
Япония привлечет к учениям около 45 тысяч солдат и офицеров, почти 40 военных кораблей и 250 самолетов. Численность и состав контингента США не уточняются.
В рамках маневров впервые продемонстрируют новые японские мобильные ракеты наземного базирования «Тип-25», дальность которых составляет около 1 тысячи километров.
Ранее военные США и НАТО провели учения Northern Viking в акватории Исландии и на территории страны, пишет 360.ru.
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