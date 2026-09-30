«Росатом» предложил Армении построить на Армянской АЭС второй блок с ВВЭР-1000
Госкорпорация «Росатом» предложила построить на Армянской атомной электростанции второй блок с реактором ВВЭР-1000. об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
Накануне руководитель госкорпорации встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили продление работы Армянской АЭС и перспективы развития атомной генерации в республике.
«Мы сделали конкретное предложение правительству Армении по блоку-тысячнику в рамках нашего лучшего проекта ВВЭР-1000», - поделился Лихачев.
Он отметил, что такие ВВЭР тиражируют в России и возводят в Индии и Иране. Реакторы сочетают высокую экономическую эффективность - низкую стоимость электроэнергии - и системы безопасности поколения 3+.
Ранее Лихачев сообщил, что «Росатом» способен обеспечить продление работы Армянской АЭС до 2046 года, пишет Ura.ru.
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