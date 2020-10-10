Рекорды заражений и новые симптомы. COVID-19 вновь атакует Россию

Боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах – такие новые симптомы у зараженных коронавирусом выявили британские ученые, сообщает РИА Новости. Результаты исследования доведены до правительства Великобритании.

Пока эти признаки не включат перечень индикаторов коронавирусного заболевания Национальной службы здравоохранения, отмечает Daily Mail. «Официальными» симптомами COVID-19 считаются повышенная температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.

Несмотря на новые данные о COVID-19, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рост заболеваемости назвал прогнозируемым.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - отметил он.

Онищенко также заявил, что выступает против введения в России жестких ограничений из-за пандемии. Он убежден в их пагубности для здоровья людей и экономики. По мнению Онищенко, у россиян нужно воспитывать осознанное отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей.