Рекорды заражений и новые симптомы. COVID-19 вновь атакует Россию
В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID. К нему прибавились новые симптомы и критика жестких мер изоляции.
Рекордные 12 846 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в России за минувшие сутки. Накануне эта цифра равнялась 12 126. Такой рост заболеваемости отмечен впервые с мая 2020 года.
Всего за время пандемии в стране подтвердились 1 285 084 факта заболевания, от инфекции погибли 22 454 человека, выздоровели 1 016 202 человека, напоминает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах – такие новые симптомы у зараженных коронавирусом выявили британские ученые, сообщает РИА Новости. Результаты исследования доведены до правительства Великобритании.
Пока эти признаки не включат перечень индикаторов коронавирусного заболевания Национальной службы здравоохранения, отмечает Daily Mail. «Официальными» симптомами COVID-19 считаются повышенная температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.
Несмотря на новые данные о COVID-19, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рост заболеваемости назвал прогнозируемым.
«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - отметил он.
Онищенко также заявил, что выступает против введения в России жестких ограничений из-за пандемии. Он убежден в их пагубности для здоровья людей и экономики. По мнению Онищенко, у россиян нужно воспитывать осознанное отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей.
«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — цитирует академика Газета.ru.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН отметил, что победить коронавирус невозможно.
«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой», - сказал Гинцбург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru