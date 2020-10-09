«Нагнетание истерики». Онищенко не испугался рекорда заражений COVID-19
Бывший главный санитарный врач России рассказал в эфире НСН, как правильно реагировать на рекорд суточных заражений коронавирусом в России.
В России за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 12 126 человек. Предыдущий рекорд был установлен в середине мая.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в эфире НСН такую статистику прогнозируемым ростом.
«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - отметил он.
Онищенко также отказался признавать такой прирост пугающим. «Идет истерическое нагнетание обстановки. Среди новых заразившихся больше половины тех, кто даже без симптомов», - объяснил он ситуацию.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил РИА Новости, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней.
Лукашев отметил, что в особой группе риска те регионы России, где первой волны не было, так как у населения в них нет иммунитета, а механизмов предотвращения заболевания у них нет.
В свою очередь, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы новых рекордов не было.
По его словам, полиция стала следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей. Кроме того, значительную часть населения перевели на удаленку. Он отметил, что результат таких мер будет заметен в 20-х числах октября, а до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах.
Малышев рассказал, что заболевают больше, чем выписываются, однако здравоохранение готово к этому. Специалист также выразил мнение, что повторный карантин не нужен.
Ранее профессор Сергей Колесников рассказал во время пресс-конференции НСН о выработке коллективного иммунитета у россиян.
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