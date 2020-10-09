Дайте русским петь: Милонов против закрытия караоке из-за COVID
Караоке помогает в борьбе с пандемией, а вот «плясать да кашлять» - нечего, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ночные клубы, бары и караоке оказались под угрозой закрытия связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в мэрии Москвы.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что караоке закрывать нельзя.
«Думаю, надо лучше меры предосторожности применять, а не закрывать. Очень бы не хотелось, чтобы были закрыты бары и караоке, ночные клубы можно закрыть. А то получается, что люди болеют - будут плясать да друг на друга кашлять коронавирусом. Петь, пусть поют, потому что пение улучшает иммунитет, повышает настроение, поэтому петь запрещать нельзя именно русскому человеку. Русский человек должен петь», - считает депутат.
Он также отметил, что «мало кто пользуется масками и другими методами защиты» и призвал население не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора.
«Считаю, что все-таки носить их надо, потому что они защищают не только от коронавируса, но и других сезонных заболеваний. А бороться надо ограничением продажи алкоголя. Алкоголь ослабляет иммунитет человека, это доказанный медицинский факт. А для распространения коронавируса лучше всего подходит слабый иммунитет. Поэтому во время пандемии нужно сделать полусухой закон. Разрешить продавать только вино отечественного производства, а водку запретить», - заключил собеседник НСН.
Источник РБК сообщил, что речь пока не идет о закрытии ресторанов, «куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками».
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