Дайте русским петь: Милонов против закрытия караоке из-за COVID

Ночные клубы, бары и караоке оказались под угрозой закрытия связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что караоке закрывать нельзя.

«Думаю, надо лучше меры предосторожности применять, а не закрывать. Очень бы не хотелось, чтобы были закрыты бары и караоке, ночные клубы можно закрыть. А то получается, что люди болеют - будут плясать да друг на друга кашлять коронавирусом. Петь, пусть поют, потому что пение улучшает иммунитет, повышает настроение, поэтому петь запрещать нельзя именно русскому человеку. Русский человек должен петь», - считает депутат.