Ученые назвали новые симптомы коронавируса
Боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах – такие новые симптомы у зараженных коронавирусом выявили британские ученые, сообщает РИА Новости.
Свои выводы они направили в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), а она, в свою очередь – правительству Великобритании, уточняет РБК.
По данным специалистов, симптомы проявляются по-разному - в зависимости от особенностей организма и возраста заразившегося.
Пока новые симптомы не включат перечень индикаторов коронавирусного заболевания Национальной службы здравоохранения, отмечает Daily Mail.
Официально признанными симптомами COVID-19 считаются повышенная температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.
Ранее рост заболеваемости COVID-19 бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал прогнозируемой.
«Идет истерическое нагнетание обстановки. Среди новых заразившихся больше половины тех, кто даже без симптомов», - объяснил он ситуацию.
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