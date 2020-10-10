Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах – такие новые симптомы у зараженных коронавирусом выявили британские ученые, сообщает РИА Новости.

Свои выводы они направили в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), а она, в свою очередь – правительству Великобритании, уточняет РБК.