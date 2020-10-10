Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах – такие новые симптомы у зараженных коронавирусом выявили британские ученые, сообщает РИА Новости.

Свои выводы они направили в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), а она, в свою очередь – правительству Великобритании, уточняет РБК.

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По данным специалистов, симптомы проявляются по-разному - в зависимости от особенностей организма и возраста заразившегося.

Пока новые симптомы не включат перечень индикаторов коронавирусного заболевания Национальной службы здравоохранения, отмечает Daily Mail.

Официально признанными симптомами COVID-19 считаются повышенная температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.

Ранее рост заболеваемости COVID-19 бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал прогнозируемой.

«Идет истерическое нагнетание обстановки. Среди новых заразившихся больше половины тех, кто даже без симптомов», - объяснил он ситуацию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Британские УченыеИсследованиеКоронавирус
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