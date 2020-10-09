«Печальный антирекорд» по COVID: Россиян призвали «продержаться»

Количество заболевших коронавирусом в России выросло до максимальных значений за все время пандемии. За последние сутки зафиксировано 12 126 новых заболевших.

«Печальным антирекордом» назвал эти данные пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав, что многие граждане не считают необходимым заняться обеспечением безопасности своего здоровья, вероятно, считая именно это обстоятельство главной причиной осеннего всплеска заболеваемости. Как бы то ни было, а если ситуация будет усложняться и число инфицированных будет расти, то «это потребует каких-то действий, каких-то решений», сказал Песков. Каких именно, он затруднился предположить, однако не исключил «определенных мер контроля въезжающих», хотя о перекрытии границ регионов речи не идет.

Не нагнетать истерию призвал в связи с ростом числа заболевших коронавирусом бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире НСН он назвал такую статистику прогнозируемым ростом.

«Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить (…) Идет истерическое нагнетание обстановки. Среди новых заразившихся больше половины тех, кто даже без симптомов», - заявил г-н Онищенко.

Со своим мнением Геннадий Онищенко, однако, в меньшинстве. Весенние противокоронавирусные ограничения постепенно возвращаются, причем этот процесс начался еще до возвращения к пиковым показателям первой самоизоляции. Сначала в Москве, а затем по ее примеру и в других регионах. С 9 октября в Москве из-за коронавируса приостановлен льготный и бесплатный проезд для школьников и пенсионеров. Предприятия и организации столицы под угрозой штрафов обязали регулярно направлять в городское правительство отчеты о переводе на удаленку минимум 30 процентов сотрудников. За последние сутки в Москве выявлено 3 701 новых случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться, предупредил мэр города Сергей Собянин. Он согласился с тем, что люди устали от ограничений, но призвал продержаться до вакцинации.

«Нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему», - сказал мэр.

Он, правда, не уточнил, что в его понимании значит «продержаться».

Да и если не продержимся, то что? Всех вновь посадят на карантин, который стеснительно именуют «самоизоляцией»? И введут новые штрафы под весьма сомнительными с точки зрения законодательства предлогами? Типа штрафа за отсутствие перчатки на одной руке?

А вы маски с перчатками раздавать бесплатно не пробовали? Носить точно все будут – проверено в Южной Корее. Хотя, какой тогда бизнес…

