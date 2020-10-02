Гинцбург: победить коронавирус невозможно
Директор центра имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, что человечество может сделать в борьбе с COVID-19.
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев высказал мнение, что победить коронавирус удастся к концу 2021 года, передает агентство «Интерфакс».
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус невозможно.
«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой. Что мы сейчас и делаем, давая вакцину, иммунизируя население, создавая у населения протективный иммунитет, уровень которого надо достичь порядка 70%, а лучше 80%», - сказал Гинцбург.
При этом он добавил, что Зверев «знает это не хуже» и обсудит с академиком «в ближайший понедельник, что он имел в виду».
Также Гинцбург уточнил, что специалисты надеются на помощь и естественного иммунитета, но «полной уверенности в этом нет».
«По той простой причине, что у переболевших в легкой форме иммунитет очень непродолжительный. По переболевшим в тяжелой форме пока нет четких данных, насколько этот иммунитет будет продолжительно защищать организм. Потому что взаимодействие данного вируса в ходе инфекционного процесса с иммунной системой до конца не изучен. А сейчас уже видно, что есть масса особенностей, например, не происходит переключение вовремя иммуноглобулинов класса М на иммуноглобулины класса G. Соответственно, иммуноглобулины класса М очень низкоавидные, то есть очень плохо взаимодействуют с патогенным вирусом», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстановку в столице с коронавирусом «ситуацией на грани». По мнению градоначальника, это было заметно по числу передвигающихся людей в метрополитене и по девятибалльным пробкам на дорогах. Согласно указу мэра, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября. Эксперты НСН разошлись во мнении, нужны ли строгие ограничения в столице, чтобы сдержать рост заболеваемости.
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