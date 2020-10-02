Гинцбург: победить коронавирус невозможно

Также Гинцбург уточнил, что специалисты надеются на помощь и естественного иммунитета, но «полной уверенности в этом нет».

«По той простой причине, что у переболевших в легкой форме иммунитет очень непродолжительный. По переболевшим в тяжелой форме пока нет четких данных, насколько этот иммунитет будет продолжительно защищать организм. Потому что взаимодействие данного вируса в ходе инфекционного процесса с иммунной системой до конца не изучен. А сейчас уже видно, что есть масса особенностей, например, не происходит переключение вовремя иммуноглобулинов класса М на иммуноглобулины класса G. Соответственно, иммуноглобулины класса М очень низкоавидные, то есть очень плохо взаимодействуют с патогенным вирусом», - заключил собеседник НСН.

Ранее НСН мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстановку в столице с коронавирусом «ситуацией на грани». По мнению градоначальника, это было заметно по числу передвигающихся людей в метрополитене и по девятибалльным пробкам на дорогах. Согласно указу мэра, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября. Эксперты НСН разошлись во мнении, нужны ли строгие ограничения в столице, чтобы сдержать рост заболеваемости.

