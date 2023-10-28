Чай, какао и отсутствие стрессов. Медики предлагают проверенные и новейшие средства против тромбоза

Привычные напитки, отсутствие стресса и новейшие изобретения помогут в профилактике и лечении тромбов, считают специалисты в России.



Слишком густая кровь в организме человека чревата риском инфаркта, тромбоза и инсульта, но опаснее всего обезвоживание организма. Об этом заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили, пишет «Российская газета». По совету специалиста, сбалансированное питание способствует профилактике густой крови.

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» назвал эффективные напитки для профилактики тромбоза. Эксперт рекомендует пить морсы из ягод малины и ежевики с добавлением имбиря.

По мнению Гинзбурга, также чай с имбирем способствует профилактике тромбозов. Такой напиток богат катехинами, обладающими антивоспалительным действием. Специалист отметил способность чая повышать текучесть крови и ее антиагрегантный эффект.

Свойства какао сравнимы с пользой чая для профилактики тромбоза, однако шоколадный напиток лучше противодействует слипанию форменным элементам крови.

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Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом.

Она рекомендует разжижать кровь, чтобы избежать смерти из-за оторвавшегося тромба. Одна из главных ошибок пациентов не только в том, что многие мало двигаются, но и часто испытывают стресс и мало отдыхают.

«Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем - это самый быстрый путь к тромбозам», – отметила Кореневич в своем Telegram-канале.

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Студентка Северо-Кавказского федерального университета Светлана Орехова, победившая в конкурсе «Студенческий стартап», представила новый метод борьбы с тромбозом с помощью композитных микрокапель с магнитными свойствами, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Светланы Орехова предлагает использовать для ускорения лечения тромбозов комплексные микроэмульсии с наночастицами оксида железа Fe3O4. Новое вещество поможет медикаментозным препаратам быстрее распределяться в сосудах и эффективнее разрушать образовавшиеся тромбы. Таким образом преодолевается главный недостаток тромболитиков — ограниченное время действия.

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«Мы предлагаем вводить вместе с тромболитиками магнитный материал на основе оксида железа. Он представляет собой стабилизированные наночастицы Fe3O4, которые заключены в микрокаплях биосовместимой жидкости, например, касторового масла, которые, в свою очередь, стабилизированы в физрастворе», — пояснила Светлана Орехова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал воздержаться от излишнего употребления зелени во время приема разжижающих кровь препаратов, по словам врача, это может способствовать возникновению тромбов.Специалист пояснил, что в зелени содержится витамин К, который не действует на кровь сам по себе, однако регулирует факторы ее свертываемости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: pixabay.com
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