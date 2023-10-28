Чай, какао и отсутствие стрессов. Медики предлагают проверенные и новейшие средства против тромбоза

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» назвал эффективные напитки для профилактики тромбоза. Эксперт рекомендует пить морсы из ягод малины и ежевики с добавлением имбиря.

По мнению Гинзбурга, также чай с имбирем способствует профилактике тромбозов. Такой напиток богат катехинами, обладающими антивоспалительным действием. Специалист отметил способность чая повышать текучесть крови и ее антиагрегантный эффект.

Свойства какао сравнимы с пользой чая для профилактики тромбоза, однако шоколадный напиток лучше противодействует слипанию форменным элементам крови.