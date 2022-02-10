Хирург перечислил признаки появления тромба

Боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей могут указывать на появление тромба; при таким симптомах необходимо вызвать скорую помощь. Об этом рассказал доктор медицинских наук, завотделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава Андрей Чупин.

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«Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь», — поделился медик в беседе с РИА Новости.

Чупин рекомендовал «перестраховаться и обратиться к врачу», даже если пациенту кажется, что появились какие-то непривычные ощущения. Вместе с тем хирург отметил, что перечисленные признаки могут свидетельствовать также о корешковом синдроме с онемением конечностей, однако дать оценку состоянию больного может только специалист.

По словам врача, в случае острого тромбоза пациенту показана тромбэктомия — хирургическое удаление тромба. Кроме того, в терапии могут потребоваться антикоагулянты, ангиопротекторы и тромболитики.

Ранее Чупин заявил, что у переболевших коронавирусом часто встречается тромбоз, провоцирующий критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что может привести к ампутации, пишет Ura.ru. Хирург подчеркнул, что тяжесть COVID-19 влияет на то, как долго сохранятся ведущие к риску тромбоза факторы.

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ФОТО: pixabay.com
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