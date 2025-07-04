СМИ: Уиткофф хочет снятия энергетических санкций с России

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выступает за отмену санкций в отношении России в сфере энергетики. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

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По данным издания, в администрации США не все разделяют точку зрения посланника. Так, министр внутренних дел Дуглас Бергам считает, что РФ следует вытеснить с рынка энергоносителей.

Разногласия среди американских властей ведут к тому, что в администрации «разгораются дебаты».

Между тем Вашингтон исключил из санкционного списка по Сирии несколько компаний и банков из России, в том числе «Рособоронэкспорт», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША

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